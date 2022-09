ಬೆಂಗಳೂರು 141% ಮಳೆ: ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ?

Features

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನಗರವಾಸಿಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಇಳಿಮುಖವಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್. ಎನ್. " ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅತಿಸಾರ, ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರೈಟಿಸ್, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಎ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ದುರ್ಬಲ ದೈಹಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಆಂಟಿ ವೆನಮ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಈ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಕಾಲರಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕಾಲರಾ ಹರಡುತ್ತದೆ.

