ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2022ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯ?: ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು

ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ವಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೆವಾ ಗುಶ್ಟೆರೋವಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2022ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂಧರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಾಬಾ ವಂಗಾರನ್ನು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 1996ರಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವರು 5079ರವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 5079ಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ದುರಂತ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಸಾವು, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಸರ್ಜನೆ, 2004 ರ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

Baba Vanga's predictions for 2022, And it appears that some of those premonitions have already come true. she predicted ‘intense bouts of floods’ for several Asian countries and Australia. Turns out, it exactly happened how she predicted.