ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು!

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಂಧಿತ ಸಚಿವ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೋಣೆಗೆ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಜೋಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತಾ ಈಗ ತನ್ನ ಬಾಸ್ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಟಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪಾರ್ಥ್ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಥನ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

English summary

Arpita Mukherjee , who was unknown till yesterday, is now in the news. 21 crores was seized from her flat, which is said to have earned black money from the teacher recruitment scam,