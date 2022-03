Anand Mahindra : ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿಯದೇ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ: ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶ್ಲಾಘನೆ

Features

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ಯುವಕನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೋಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಯುವಕ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿಯದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿಯದೇ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಈತನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜನ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

This man is a human Segway, with a built in gyroscope in his body! Incredible sense of balance. What pains me, however, is that there are so many like him in our country who could be talented gymnasts/sportspersons but simply don’t get spotted or trained… pic.twitter.com/8p1mrQ6ubG