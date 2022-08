ವಿಡಿಯೋ; ಜಾದೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ಮಂಗ

Features

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆತ ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು (ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್) ತೋರಿಸಲು ಕೋತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮಂಗವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದೂ ನೋಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಕೋತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಾದೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೋತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್-ಡಾಲರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿವೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ಯೂಬಿಟಿಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೂರು ಅಂತಸ್ಥಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಎಸೆದ ಕೋತಿ

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋತಿಯು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೋತಿಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮಂಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ "ವ್ಯಂಗ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಇತರರು ಕೋತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ: ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಾನಾಗೇ ಬಂದ ಕೋತಿ; ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ದಾವಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ಕೋತಿಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವೈದ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನ ಕಲಕುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಂಗವು ವೈದ್ಯರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅದರ ಮಗು ಅದರ ಎದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅದರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬಂದ ಮಂಗ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಗಾಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಂದರೆ ದೂರದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಈ ಕೋತಿ ವೈದ್ಯರು ಅದರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಇತರ ರೋಗಿಗಳು ಮೂಖವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ ಎಸ್ ಎಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಂಗ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

