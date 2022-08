48 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಂತೆ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಆಗಸ್ಟ್ 16: ಮದುವೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 48 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಂತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವನ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯೇ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಇಡೀ ಊರಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಿದು. ಹೆಸರಿಗೆ 48 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆಗಿರುವ ಕೈಲ್ ಗೋರ್ಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್. 31 ವರ್ಷದ ಗೋರ್ಡಿ ಈಗ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಕೈಲ್ ಗೋರ್ಡಿ 48 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?, ಈತನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವನನ್ನು Reject ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ?, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೈಲ್ ಗೋರ್ಡಿಯ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

A Man who father of 48 Children is still single and searching for girl to marry: Know here How its Happening.