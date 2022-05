ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೇ ಶುರು: ಶೇ.82ರಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳದ್ದು ಇದೇ ಕಥೆ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 11: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಈಗ ಓಲ್ಡ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಓಕೆ. ಪ್ರಣಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜೋಕೆ ಅಂತಾ ಆವಾಜ್ ಹಾಕುವ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.82.40ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 5ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಬೇಕೇನಾ, ಅಕ್ಕನ ಮಗಳೇ ಓಕೆನಾ?: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾನಾ!?

ದೇಶದ ಐವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನ ಪತಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪತಿ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ದೂರ ತಳ್ಳುವ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಂಗ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?, ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 5ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ?, ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯದ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

82% women in India can say no to their husband if they do not want to have Love Making, according to government's National Family Health Survey 5.