ಏನಿದು ಅಪೊಲೊ 11 ಮೂನ್‌ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವಾಗ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಸರಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೂಸ್ಟ್‌ನ್‌ ಜಾನ್ಸ್‌ನ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ 11 ಮೂನ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಎಂಬ ತಂಡವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆರಗುಗೊಂಡಿತ್ತು, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯು ತಂದಿತ್ತು. ಜೊತಗೆ ಇಡೀ ಭೂ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವರು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಮಿಷನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದರೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಕಥೆಯ ಹಾಗೆ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವ ಘಳಿಗೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜುಲೈ 20ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಳಿಗೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 1962ರಂದು ರೈಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ 1970ರ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. "ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪೊಲೋ 11 ಮಿಷನ್‌ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾನವರನ್ನು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿತು.

English summary

50 years after Neil Armstrong walked on Moon : Nasa has released footage showing the tracks left behind by Neil Armstrong and Buzz Aldrin as they walked on the Moon.