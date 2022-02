Fact check: ಮತದಾನ ಮಾಡದವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುವುದೇ?

Fact Check

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಸದ್ಯ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 350 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡದ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.





ಮತದಾನ ಮಾಡದವರಿಗೆ 350 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

The election process is going on in five states. Meanwhile, chaotic elements are also very active on social media, who are constantly spreading rumours.