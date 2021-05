Fact Check: ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ?

Fact Check

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 14: ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ತಗುಲುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಹೀಗನ್ನುತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ...

ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಧೂಮಪಾನದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ' O' ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೊಂಕು ತಗಲುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ' AB'ಮತ್ತು ' B'ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

English summary

There are many posts that claim that smokers are less vulnerable to COVID-19. Several reports have quoted the World Health Organization and a CSIR survey and said that smokers and vegetarians are less vulnerable to COVID-19.