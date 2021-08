ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 'ಸಾಹುಕಾರ್' ಕತೆ

Comprehensive Story

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 27: ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಿಡಿ ಸ್ಫೋಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡಿ ಖರೀದಿ ' ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ ನಡೆದಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಿಡಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ವೊಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ನಾಮ ಹಾಕಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಡೆದು 'ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಡಿ ' ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ "ಸಿಡಿ" ಖಾಲಿಯಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ "ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ"ಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸೀವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

This is Story of Ramesh jarkiholi, who went to buy the sex cd of D.K Shivakumar, has lost 1 Crore know more