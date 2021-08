ಇಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೈ ಪಾಳಯದ ಬಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು

Comprehensive Story

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 06: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇನೆ! ಈ ಮಾತುಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಸಂಧಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪಕ್ಷದ ಬಣರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್!

ಇದೀಗ ಇಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವೇಳೆ ಡಿ.ಕೆ. ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ಬಣದ ಪಥ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಜಮೀರ್ ಮನೆ ಮೇಳೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

English summary

The ED Raid on Zameer's house will give a new twist to the Congress party's politics: will the power fight Between Siddaramaiah and D.K. Shivakumar starts again? know more