Shukra Gochar 2022: ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

7 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಏಕೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಶುಕ್ರನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಶುಕ್ರನು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಸುಂದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮವು 7 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:12 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

English summary

Shukra Rashi Parivartan 2022 In Kataka Rashi; Venus Transit in Cancer Effects on Zodiac Signs : The Venus Transit in Cancer will take place on 07 August 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.