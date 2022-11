Surya Gochar 2022: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ..?

Astrology

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ 12 ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹನ್ನೆರೆಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಘನತೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇಹದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 16 ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6:58ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

