ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲ 2022: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ?

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಜೂನ್ 15, 2022ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಹೆಸರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಧೈರ್ಯದ ವರ್ತನೆ, ನಿರ್ಭಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಕ್ರಮಣವು 15ನೇ ಜೂನ್ 2022, ಬುಧವಾರ 11:58 AM ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 16 ಜುಲೈ 2022 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.

