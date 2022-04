ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಗ್ರಹಚಾರ?

Astrology

oi-Mahesh Malnad

ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಾಗಲು ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದರೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತ್ರೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲವಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಶನಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿಯು ಗುರುವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ಮಭಾವದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಃಖ, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದುಃಖದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜನರು ಸಮತೋಲನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಶನಿಯು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Surya Gochar 2022: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವ?

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭವನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಶನಿಯು ಸಮತೋಲನದ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ತುಲಾದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಜುಲೈ 12ರ ವೇಳೆಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Shani Rashi Parivartan 2022 in Kumbha Rashi; Saturn Transit in Aquarius Impact on Zodiac Signs in Kannada: The Saturn Transit in Aquarius will take place on 29th April 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.