Budh Gochar 2022 : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ..!!?

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ 25 ಏಪ್ರಿಲ್, 2022ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧದ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗ್ರಹವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುಧವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಬುಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬುಧವು ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಬುಧವು ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಇಮೇಲ್, ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬುಧವು ಹೊಂದಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಸಮಯ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು 25ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಸೋಮವಾರ 00:05 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಭ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ?

