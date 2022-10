Budh Gochar 2022: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ..? ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಶುಭ..?

Astrology

oi-Sunitha B

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬುಧವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬುಧ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ "ರಾಜಕುಮಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುಧವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಲೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧದ ಅದೃಷ್ಟದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಳಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುಧ ಬಲ ಇರುವವರು ವ್ಯವಹಾರ, ಬರವಣಿಗೆ, ಆಂಕರಿಂಗ್, ಕಾನೂನು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ನರಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತೊದಲುವಿಕೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ, ನರಮಂಡಲದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿ

ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:38 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನವೆಂಬರ್ 13, 2022, ರಾತ್ರಿ 9:06 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Budh Rashi Parivartan 2022 In Tula Rashi ; Mercury Transit in Libra Effects on Zodiac Signs : The Mercury Transit in Libra will take place on 26 october 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.