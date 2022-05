Mercury Combust 2022: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ದಹನ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

13 ಮೇ 2022 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬುಧದ ದಹನ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿ, ಸಂವಹನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಿಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಬುಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುರ್ಬಲ ಬುಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬುಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಬಲವಾದ ತೀರ್ಪು, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದುರ್ಬಲ ಬುಧ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ದಹನ: ಸಮಯ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸೂಚಕವಾದ ಬುಧದ ದಹನವು 13 ಮೇ 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.56 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇ 30 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹ ದಹನಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ದಹನ ಪರಿಣಾಮವು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

