Mangal Gochar 2022: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2022 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಗ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವವರು ಮೊಡವೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕುಷ್ಠರೋಗ, ತುರಿಕೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ರತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೋಹಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವವರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೋಷದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಭಾನುವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ಜಾತಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

English summary

Mangal Rashi Parivartan 2022 In Mithuna Rashi: Mars Transit in Gemini Effects on Zodiac Signs: The Mars Transit in Gemini will take place on 16 october 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.