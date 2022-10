Mangal Vakri 2022: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವೋ? ನಷ್ಟವೋ?

Astrology

oi-Sunitha B

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳಕರ. ಇದನ್ನು 'ಭೂಮಿಪುತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಭಗವಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ (ಮುರುಗನ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ರತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೋಹಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ

ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ವೇಳೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೈತನ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಹತಾಶೆ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಡುಗೆ ಒಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2022 ರಂದು, ಭಾನುವಾರ 18:19 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು 13-ನವೆಂಬರ್-2022 ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಕ್ರ ಗತಿ ಎಂದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ತೋರುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

English summary

Mars Retrograde in Gemini will take place on October 30, 2022. Let us now know in detail the astrological impact and remedies of Mangal Vakri In Mithuna rashi on all the zodiac signs in Kannada