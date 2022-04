12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ : 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

Astrology

ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಗ್ರಹಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಕೆಲ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿದೆ.

ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಗುರು ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಎಂದರೆ ನಾಳೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಗುರುವಿನ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡೂ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಶತ್ರು ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಮದುವೆ, ದಾನ , ಧರ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

