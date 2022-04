Astrology

oi-Sunitha B

ಗುರುವು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವು ದೇವತಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಋಷಿಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಭಾಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಭಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಾಗಲು 1 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಗುರು ಸಂಚಾರ 2022 ದಿನಾಂಕಗಳು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗುರುವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು 11:23 AMಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಏನೆಂದು ನೋಡೋಣ:

