Agriculture

oi-Punith BU

ಉಕ್ರೇನ್‌,ಜು.13: ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2022-23 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 41 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 13.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 19.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ತನ್ನ ಜೂನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಉಕ್ರೇನ್‌ ದೇಶದ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು 21.50 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಗೋಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಲೆಗಳು ತೇಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2021-22ರಲ್ಲಿ 109.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಂದ 2022-23 ರಲ್ಲಿ 3.3 ಶೇಕಡಾ ಅಂದರೆ 106 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅದರ ಜೂನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Wheat production in Ukraine is expected to fall 41 percent year-on-year, or 13.5 million tons, to about 19.5 million tons in the 2022-23 season, the US Department of Agriculture said us agriculture department in its latest report.