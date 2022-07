ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಈರುಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಜುಲೈ.16: ಮುಂಬರುವ ಹಿಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ತಯಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022- 2023ಕ್ಕೆ 2,50,000 ಟನ್ ಈರುಳ್ಳಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NAFED) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಹಿಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 52, 460 ಟನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತಾನು

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗಾಗಲೇ 7% ರಷ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನಿಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲಭ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಕಾಲ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಇದರ ದರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಭಾರತೀಯ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾದ ಶೇ. 65% ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಜಾ ಫಸಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಅರೆ ಕೊಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರದ ನಷ್ಟಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾಸಲ್‌ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 1,225 ಆಗಿತ್ತು.

English summary

The central government has made a record procurement of 2,50,000 tonnes of onions for 2022-2023 in preparation for a possible price hike in the upcoming fall season.