ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ; ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

Agriculture

oi-Nagesh KN

ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿಕೆಯಾಕಿ (ಜೂನ್ 26) 46 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ನವರು ಅಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎಲ್. ಶಂಕರ್ ಅಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಕೆಲವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಯಾರ್‍ಯಾರು ಏಟು ತಿಂದರು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ.

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ; ಜನಾಂದೋಲನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕೃಷಿ ಉಳಿಸಿ- ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 26 ರಂದೇ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್ 26ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿ 46 ವರ್ಷವಾಯಿತು. (1975 ಜೂನ್ 25 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ). ಈಗಲೂ ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮನದಾಳವನ್ನು ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ..

English summary

The BJP and the RSS are planned a program to visit the homes of those who were opposed to the Emergency.