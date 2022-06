ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬರ ರಫ್ತುದಾರ

Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 30: ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಯುದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಡಿಎಪಿ) ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಮದುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಚಂಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶಕ್ ಭಾರತಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ 920-925 ಡಾಲರ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಿಂದ ಡಿಎಪಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲ ಸಂಘಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 1,020-1,030 ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಸಿಎಫ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 992 ಮತ್ತು 1,000 ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ 25,000-26,000 ಟನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿಯ ಕುಸಿತವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,030 ಡಾಲರ್‌ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ: ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

CM ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಗನಾ | Oneindia Kannada

English summary

India imported about 3.5 lakh tonnes of Di-Ammonium Phosphate (DAP) fertilizer from Russia during the April-July period despite Western sanctions in the wake of the Russia-Ukraine war.