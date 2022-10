Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 24: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖಾರಿಫ್ (ಬೇಸಿಗೆ) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 65% ರಬಿ (ಚಳಿಗಾಲ) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2021-2022 ರ ರಾಬಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಾಫೆಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು 43.82 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು (ಎಲ್ಲಾ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿ) ದಾಸ್ತಾನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ರೂ 800 ದರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಮದರ್ ಡೈರಿ, ಸಫಲ್, ಎನ್‌ಸಿಸಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

