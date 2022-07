ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ e-NAM POPಗೆ ಚಾಲನೆ

Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಜು.15: ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಇ-ನಾಮ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ವೇದಿಕೆ (pop)ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,018 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಎಫ್‌ಪಿಒ) 37 ಕೋಟಿ ರೂಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನೂತನ ಪಿಒಪಿ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಬಹು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಹುಡುಕಾಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

POP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳ 41 ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆ, ವೇರ್‌ಹೌಸಿಂಗ್, ಫಿನ್‌ಟೆಕ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. PoP ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪರಿಣತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇ ನಾಮ್‌ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು "ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ವೇದಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು), ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು, ಉಗ್ರಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು, ಕೃಷಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಸಲಹೆ ಸೇವೆಗಳು, ಬೆಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು (ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ-ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ, ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ). ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ Sushmita Sen ಮತ್ತು Lalit Modi | Oneindia Kannada

English summary

Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar on Thursday launched the Platform of Platforms (pop) under the National Agriculture Market (e-NAM) on the sidelines of a conference of state agriculture and horticulture ministers in Bengaluru, Karnataka.