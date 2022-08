'ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ'; ಮತ್ತೊಂದು ಆಂದೋಲನ ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಟಿಕಾಯತ್

Agriculture

oi-Sunitha B

ಮುಜಫರ್‌ನಗರ ಆಗಸ್ಟ್ 1: ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನ (ಬಿಕೆಯು) ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ರೈತ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು "ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು "ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶಾಮ್ಲಿ, ಬಾಗ್‌ಪತ್, ಬಿಜ್ನೋರ್ ಮತ್ತು ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ಹೀಗೆ ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರದ 11 ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಟಿಕಾಯತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ''ಸರಕಾರ ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಖಾತರಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕರೆಯುವವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ರೈತರು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Rakesh Tikayat of the Bharatiya Kisan Union (BKU) on Sunday appealed to farmers to "keep your tractors ready" to participate in another farmers' movement.