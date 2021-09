Comprehensive Story

ಲಕ್ನೋ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 06: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್‌ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನವೇ 105 ಮಂದಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್‌ ಜ್ವರದ ರೋಗಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 51 ಮಂದಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ವೈರಲ್‌ ಜ್ವರದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ನಡುವೆ ಬೇಜಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಸಂಗೀತ ಅನೇಜಾ, "ಇಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್‌ ಜ್ವರದ 105 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 60 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು "ಈವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 447 ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಸಂಗೀತ ಅನೇಜಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 51 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಶಾದಾಯಕ ವಿಚಾರ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

