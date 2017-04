ಡಲ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಘಮಘಮ ಯುಗಾದಿ!

ಗಿಡ, ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹೊಸ ಎಲೆಯನ್ನು ಮೈದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವೂ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೈದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 16:30 [IST]

Mallige Kannada Sangha celebrated Ugadi festival in Dallas, USA. In this mega Kannada event more than 600 people attended.