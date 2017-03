ಬರದ ನಾಡಲ್ಲಿ 'ಭರ್ಜರಿ' ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ 'ಮಹಾ' ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ದಾನ್ವೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಾಸಕ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಹಲವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 21:58 [IST]

English summary

Yes, it is the wedding that has become the talk of town -- Maharashtra Bharatiya Janata Party chief Raosaheb Danve's son and party MLA Santosh and daughter of well-known musician-composer Rajesh Sarkate Renu. The couple had got engaged last month.