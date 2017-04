ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ವೈದ್ಯೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಣಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ವೈದ್ಯೆ, ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಡಾ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಸ್‌. ಕಿಣಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Six Americans including Dr. Annapoorna Kini, who hails from Puttur of Dakshina Kannada have been chosen for this year's Ellis Island Medals of Honour. The awards, considered to be the highest honour in USA, founded by National Ethnic Coalition of Organizations.