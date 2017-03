ಸುದ್ದಿ ಅಂಗಳ: ಮಾರ್ಚ್ 13ರ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

ಹಾಲಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸೇರಿ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 0:47 [IST]

English summary

In a stream of news of March 14, Parikkar resigned as Defence Minister to become Goa CM, calcellation of illigal mining case against Gali Janardhana Reddy by Karnataka high Court were important among them.