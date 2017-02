ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು

ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ಸಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಚಿಭೋತ್ಲಾ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರೀಯೆ ಇಂದು (ಫೆ. 28) ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 13:15 [IST]

English summary

Srinivas Kuchibhotla’s funeral will takes place today in Hyderabad, who shot dead in Kansas shootout. Kuchibhotla was shot by Adam Purinton, 51, who hurled racial slurs at the Indian engineer and yelled, "Get out of my country" before shooting him.