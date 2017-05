ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ?

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಹಂಗಳ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಂತೆ!

English summary

Is Doddakere in Gundlupet, Chamrajanagar district has history of 600 years and does it belong to Chola dynasty? Localites are believing like that. The research has to be taken place.