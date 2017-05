ಬತ್ತಿದ ಬಂಡೀಪುರದ ಮೂಲೆಹೊಳೆ: ಜನ-ಜಾನುವಾರು ಪರದಾಟ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಜನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಬತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 15:45 [IST]

English summary

People from Bandipura area, which is in Gundlupet region, Chamrajanagar district are facing water scarcity problem.