ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿಲ್ಲ- ನಾಗೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನ ಯಾವುದೇ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕರಪತ್ರವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಲ್ಲೂರಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Congress leader from Mahadevapura Vidhan Sabha constituency Nallurallli Nagesh stated that, “I never distributed pamphlets against chief minister Siddaramaiah,” in a press meet here in Press Club, Bengaluru.