Comprehensive Story

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 09: ನೂತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಿಂದ. ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪ ನೀಡಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು- ಸಚಿವರು ನೀಡುವ ಮಿನಿಟ್‌ಗಳು ಲಕ್ಷ -ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನೀಡುವ ಮಿನಿಟ್ ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೀಡುವಂತವಾಗಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.

English summary

Will the New Home Minister Araga Jnanendra Solves the Problems That Haunt the Police Department? especially the transfer of police officials and other corruption in the dept. Know more.