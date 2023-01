ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ 2023ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಇದು

Travel

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜನವರಿ 13: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ 52 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಅದು ದೇವರ ನಾಡು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇರಳವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯು ಕೇರಳವನ್ನು ಅದರ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಹಿನ್ನೀರಿನ ಕೆರೆಗಳು, ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವೈಕಥಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯು ಕುಮಾರಕೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಚ್ಛಂಧದ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೇಯುವುದು, ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಮೋಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕುಮಾರಕೋಮ್ ವೆಂಬನಾಡ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ದೋಣಿಗಳು, ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರವಂತುರುತ್ತು ಕೇರಳದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಬೀದಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇವಾಲಯದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಕೇರಳದ ಹೊರತಾಗಿ, ಲಂಡನ್, ಜಪಾನ್‌ನ ಮೊರಿಯೊಕಾ, ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಿಲ್ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗ್ಲೆನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಾಂಗರೂ ದ್ವೀಪ, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದ ವ್ಜೋಸಾ ನದಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯ ಟ್ರೊಮ್ಸೊ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ತನ್ನ "50 ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ" ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಪ್ರಕಾರ 2022ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್" ಮತ್ತು "ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ಈ ವರದಿಯು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೀರು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

