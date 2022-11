Indian Railways: ಮಕ್ಕಳು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ; ಮೆನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Travel

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 16: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವಾದ ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

English summary

The ministry also said that IRCTC will ensure that the quality and standard of food and service will be maintained as well as safeguards built to avoid undue changes in quality and quality, use of inferior brands.