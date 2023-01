ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌

ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋದಾಗ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

Travel

oi-Punith BU

ಪಣಜಿ, ಜನವರಿ 28: ಗೋವಾ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿತರಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋದಾಗ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ: ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ

ಈ ಸೂಚನೆಯು ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಅಪರಿಚಿತರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Goa-Mumbai highway accident: ಮುಂಬೈ-ಗೋವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; ಮಗು ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವು

ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಬಂಡೆಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯವಾದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗೀಚುಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಬಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಮಿತಿಮೀರಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೀಟರ್ ದರವನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಅಥವಾ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Next time you go on a trip to Goa don't take selfies with other tourists or click their pictures. Goa government has directed to take their permission before clicking selfies to respect their privacy.