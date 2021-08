ತಾಲಿಬಾನ್, ಅಲ್ ಖೈದಾ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಳ ಜಗಳದ ಸೀಕ್ರೆಟ್

Comprehensive Story

oi-Muralidhara V

ಕಾಬೂಲ್, ಆ. 20: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಉರುಳಿಸಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಲ್‌ ಕೈದಾ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ತಾಲಿಬಾನ್ ಮೂರೂ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಅಂದಹಾಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಆ. 19 ಅನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ತಾಲಿಬಾಲಿಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಡೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

English summary

The Taliban, Islamic State and Al-Qaeda: How Are They Different? what are the differences between these three prominent terrorist organisations? Explained in Kannada. Read on.