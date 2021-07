ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರ ಬಂಧನ ಹಿಂದಿದೆ, ಜನರ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಡೆಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು!

Comprehensive Story

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 22: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗದೇ ಇರುವ ಉದ್ಯಮ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹೌದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ "ಪೋರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ " ಮಾತ್ರ ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ಪೋರ್ನೋದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಸೆರೆ: ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ "ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ' ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಯಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಕಂಪನಿ ಜತೆ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂಬಯಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವ ಉದ್ಯಮ, ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಉದ್ಯಮ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡೆದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Raj Kundra Arrest: What is the adult film racket in which Raj Kundra is arrested? and how this business become such a lucrative business in india and in the world. Explained in kannada.