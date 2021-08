ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದ್ದ ಬಂಗಲೆ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶಿಫ್ಟ್!

Comprehensive Story

oi-Anil Basur

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 18: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯೆಂದೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್‌ಟಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಎರಡೂ ಬಂಗಲೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೆರಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂಗಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಿವಾಸವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಅವರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ನಂತರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಂಗಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಯಾವುದು?

English summary

20 days after taking oath as CN, Basavaraj Bommai has finally got an official residence in Bengaluru. CM has been allotted No.1, Race View Cottage on Race Course Road.