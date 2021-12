Viral Video: 900 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಕಳಿಸಿದ ಸಿಇಒ ವಿಶಾಲ್

Washington

oi-Mahesh Malnad

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಈಗ ಇದೇ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್‌ವೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 900 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಿಇಒ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ನಡೆದಿದ್ದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬೆಟರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ತೊರೆಯಿರಿ ಎಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಿಇಒ ವಿಶಾಲ್ ಗರ್ಗ್.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಜೆದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುದೀರ್ಘ ರಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಟರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ 9ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಿಇಒ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಜೂಮ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಇಒ ವಿಶಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಲೇ-ಆಫ್‌ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG