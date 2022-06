ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2021ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ವರದಿ

Washington

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಜೂ. 3: 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗಳು, ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಫಾಗ್ಗಿ ಬಾಟಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವರದಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ US ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯ ಭಾರತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮೌ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

The United States Department of State in its annual report on international religious freedom told Congress in 2021 that attacks on members of minority communities, including killings, assaults and intimidation in India, have taken place throughout the year.