ಬೈಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡುವ ಅಪಾಯ

ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್, ಮಾರ್ಚ್ 23: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಲುವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಆಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮಾಸ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಡನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ:

ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಇತರ ಎರಡು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೈಡೆನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಪುಟಿನ್ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ" ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಶೇ.68ರಷ್ಟನ್ನು ಯುಎಸ್‌ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಆಡಿದ ಮಾತು:

ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು NATO ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ US ನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತವೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯು ತಪ್ಪು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ "ಇಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ಯುಎಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುಎಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ:

ಯುರೋಪ್ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದುಗಳು ಶೇ.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ US ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಶೇ.8ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

