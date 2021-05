ಲಸಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ..WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮೇ 25: ಇದುವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಅದರ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವ್ 2ನ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Amid growing concerns over virulent strains of SARS-CoV-2, the World Health Organisation has said no Covid-19 variants have emerged that undermine the efficacy of vaccines.